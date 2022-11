Star Academy 2022 - [Spoiler] - Chris a le cœur brisé…

Carla vient rappeler les paroles d'Adeline Toniutti "I feel happy" mais visiblement, ce n'est pas le ressenti de Chris après son retour au château sans ses amis Cenzo et Ahcène. Chris était très proche de Cenzo et son élimination l'affect beaucoup, il reconnaît le talent qu'il avait et lui souhaite le meilleur à l'extérieur, et heureusement que Carla est là pour le soutenir. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.