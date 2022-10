Star Academy 2022 - [Spoiler] - Chris et Carla font leur show !

Adeline Toniutti revient en force avec son cours de chant, après avoir fait chanter de l'opéra, exercice qui a beaucoup plu aux élèves, elle leur propose d'interpréter la musique de Queen, "Show must go on" ! Et ça ne peut que motiver les académiciens à se chauffer la voix et l'esprit pour samedi ! On a hâte.