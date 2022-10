Star Academy 2022 - [Spoiler] - Chris remonte les bretelles de Julien !

Chris est le doyen de cette promo et ça se ressent ! Après le léger débordement de Julien plus tôt dans la journée lors du cours de chant avec Adeline Toniutti. Chris, étant l'ami du jeune homme, se permet de lui expliquer la chance qu'il a d'avoir une belle voix, et d'être ici. Julien est un peu dissipé, mais il sait écouter les conseils de Chris ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.