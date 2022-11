Star Academy 2022 - [Spoiler] - Coach Joe a une invitée surprise !

Encore un réveil sportif, mais celui-ci est un peu différent, Coach Joe a décidé de faire venir une invitée surprise : Adeline Toniutti ! Et à peine arrivée elle doit déjà courir la main liée avec le coach ! Les cours du Coach Joe sont réputés pour être assez corsées, et elle va vite le découvrir !! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.