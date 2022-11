Star Academy 2022 - [Spoiler] - Coach Joe se met au twirling ?

On ne sait plus si on est en cours de sport ou dans Harry Potter 4 avec l'arrivée de l'école Durmstrang... Mais en tout cas ça plaît à nos académiciens et le but est d'augmenter leurs réflexes, en effet sur scène pour toutes situations stressantes ou imprévues, il faut réagir vite ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.