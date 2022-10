Star Academy 2022 - [Spoiler] - La minute téléphone... Pas toujours respectée

Vous connaissez le concept : les élèves ont un minute par jour pour pouvoir téléphoner à un proche. Certains d'entre eux appellent leurs copains / copines, d'autres leurs parents, d'autres leurs meilleurs amis, et c'est toujours difficile de se limiter à un minute, car ce sont eux qui gèrent le chrono et s'ils débordent, c'est sur le temps des autres qu'ils débordent ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.