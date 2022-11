Star Academy 2022 - [Spoiler] - Concert privé au château

Pendant ce cours de chant d'Adeline Toniutti, les académiciens doivent interpréter le titre mythique de Céline Dion : "Pour que tu m'aimes encore". Léa et Louis donnent tout sur cette chanson, on assiste à un vrai concert privé, le public est déchainé ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.