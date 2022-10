Star Academy 2022 - [Spoiler] - Cours de chant ou de kiné ?

Adeline Toniutti revient avec son fameux exercice du "i-iii" pour le plus grand plaisir des élèves, mais cette fois-ci, c'est pour montrer avec une vraie chanteuse d'opéra, la différence et les bienfaits de cet exercice ! Tout au long de ce cours les élèves vont sentir leurs voix se libérer et cela risque de vraiment les aider pour les évaluations. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.