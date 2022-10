Star Academy 2022 - [Spoiler] - Cours de sciences avec prof Louis : le ver solitaire !

On connaissait les cours de danse, de chant, de théâtre, d'expression scénique, et même de pole dance, mais voici un cours que vous n'attendiez pas : le cours de sciences ! Et pour le coup, c'est retour à l'école pour Léa avec pour professeur Louis, et la leçon numéro un est : qu'est-ce qu'un ver solitaire ? Louis explique de la meilleure des manières ce qu'est un ver solitaire, comment l'attraper et ce qui se produit dans le corps, si vous avez besoin n'hésitez pas à regarder cette vidéo !