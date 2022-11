Star Academy 2022 - [Spoiler] - Course-poursuite en talons ! La folie Yanis Marshall envahit le chateau

Les semaines passent et les académiciens ne savent plus quoi inventer pour s'amuser. Depuis leur cours de danse avec Yanis Marshall, Stan et Chris ne lâchent plus leurs talons. Ils se déguisent et se lancent dans une course effrénée à travers le château. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.