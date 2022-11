Star Academy 2022 - [Spoiler] - #CRAQUAGE! Chris et Stan en roue libre.

Chris et Stan ne sont pas nommés cette semaine et le duo est en plein craquage pendant les répétitions avec Lucie Bernardoni, leur répétitrice. Ils devront danser et chanter sur le titre mythique des Blues Brothers "Everybody Needs Somebody". Le binôme fait rire Lucie aux éclats avant le prime de samedi. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.