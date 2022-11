Star Academy 2022 - [Spoiler] - Dans la peau d'un nommé...

Après que Michael Goldman sit venu annoncer les nommés, ils se retrouvent en cours avec Laure Balon et c'est le moment pour eux de debrief et de comprendre les enjeux de cette nommination, et comment leur samedi va se passer... Malgré tous les efforts des académiciens, les deux duos qui ont été moins performants aux évaluations vont être nommés et cette semaine, ce sont deux duos féminins ; Carla et Paola ainsi que Léa et Tiana. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.