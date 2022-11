Star Academy 2022 - [Spoiler] - "De quelle couleur sont les pompiers ?" Un cours de sport et de culture générale !

Fini les cours de sport avec de la course ou des abdos ! Aujourd'hui, on révise nos couleurs, nos réflexes, mais aussi notre culture générale ! Coach Joe est inventif et a préparé aux académiciens un exercice avec des plots de couleurs. Découvrez le gagnant en image ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.