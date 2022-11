Star Academy 2022 - [Spoiler] - Dernier cours complétement dingo de Yanis Marshall

C'est l'ultime cours de danse de Yanis Marshall avant la finale, c'est le moment bien évidemment de tout lâché et de donner ses meilleurs conseils avant le prime de samedi ! Yanis a marqué l'esprit des académiciens et ce n'est pas demain la veille qu'ils l'oublieront. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.