Star Academy 2022 - [Spoiler] - Des compositeurs dans la Star Ac ?

Stan et Anisha deviennent compositeurs... Dans le château, il y a beaucoup de duos qui se sont créés, autant amicalement qu'artistiquement, et ils s'aident tous les uns les autres pour avancer dans l'aventure en se conseillant au mieux ! Et c'est ce qu'on découvre en voyant le duo Stan / Anisha se transformer en compositeurs et écrire une chanson ensemble. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.