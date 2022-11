Star Academy 2022 - [Spoiler] - Des lettres de fans ?? Une grande première pour nos académiciens !

Marlène et Lucie ont une petite surprise en fin de répétition pour les 4 finalistes : leurs premières lettres de fans ! Ils sont ravis et parfois même très touchés. C'est un réel stade de passé pour eux et ils mesurent leurs futurs changements de vie ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.