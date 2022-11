Star Academy 2022 - [Spoiler] - Désaccords chez les nommés !

Suite à l'annonce des nommés, Paola doute de plus en plus d'elle et se sent en position inconfortable, d'autant plus que la musique choisie ne lui correspond pas selon elle... Heureusement, elle a son binôme Carla pour lui écraser ses doutes, et Léa se positionne en tant que leader pour motiver les troupes et expliquer la chance qu'a Paola d'être ici ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.