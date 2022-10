Star Academy 2022 - [Spoiler] - Adeline, sa méthode très particulière de coacher Carla

Lors des évaluations, Adeline demandait à Carla si elle savait de quelle oreille elle écoutait, et qu'elles verraient ça toutes les deux plus tard ; voilà Carla le lendemain en coaching avec Adeline Tonuitti. L'objectif est de lui faire sentir l'importance de sa respiration et de l'écoute de sa voix en interne, en quelques minutes les résultats sont déjà présents ! On a hâte des prochains coachings.