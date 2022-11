Star Academy 2022 - [Spoiler] - #EMOTION, les drôles de dames font répéter les élèves pour la dernière fois

Marlène Schaff et Lucie Bernardoni font répéter les élèves une dernière fois avant de quitter le château. Les élèves font vibrer une dernière fois leur voix sur "I wanna dance with somebody" de Whitney Houston. C'est une séquence émotion... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.