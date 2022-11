Star Academy 2022 - [Spoiler] - Enola, derniers calages sur le plateau avant la finale

Plus que quelques heures avant la grande finale, qui aura lieu, on vous le rappelle à 21h55 ce soir. On vous propose en exclu, les toutes dernières répétitions des élèves en compétition. Anisha, Enola, Louis et Léa. "Mais il est vraiment plus impressionnant", découvrez la réaction d'Enola lorsqu'elle découvre le nouveau plateau et surtout ses toutes dernières répétitions plateau. Rendez-vous ce soir, à 21h55 sur TF1 pour la grande finale de la Star Academy.