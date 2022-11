En savoir plus sur Lara Fabian

Séquence émotion !! Lara Fabian surprend nos élèves dans la salle de chant et Enola craque. La jeune chanteuse est fan de Lara Fabian et répéter avec elle est un honneur.