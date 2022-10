Star Academy 2022 - [Spoiler] - Enola en répétition sous le regard de Louis

Lors du prime elle chantait "Voilà" de Barbara Parvi, et on peut dire que son passage nous a laissé sans voix… Et visiblement Enola compte mettre les bouchées doubles pour se surpasser cette semaine lors des évaluations. Elle répéte sans relâche sous le regard admiratif de Louis. Ses efforts vont-ils payer ? Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.