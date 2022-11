Star Academy 2022 - [Spoiler] - Enola lance un petit pique sur les éliminés !

Quelques amis en moins, mais toujours de la bonne humeur dans notre équipe d'académiciens, mais la voix est importante et quand Enola tombe malade, il faut bien employer les gros moyens ! Pour le plus grand plaisir de Chris qui admire Enola et son inhalation. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.