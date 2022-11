Star Academy 2022 - [Spoiler] - Evaluations : Léa prend Tiana sous son aile

Nouvelle semaine, nouvelles évaluations avec une originalité cette semaine : il n'y a pas de thème imposé pour les académiciens ! Tiana a décidé d'interpréter "All by myself" de Céline Dion, un titre que Léa maîtrise parfaitement. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.