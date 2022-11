Star Academy 2022 - [Spoiler] - Evaluations : Paola et Carla, une bonne note assurée en danse ?

Qui dit "mardi", dit "évaluations" au château de la Star Academy... Et nouveauté cette semaine les évaluations sont en duos ! Découvrez sans plus attendre le passage de Paola et Carla en danse sur le titre "Bootylicious" des Destiny's Child. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.