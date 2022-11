Star Academy 2022 - [Spoiler] - #Événement : Les académiciens sont de sortie

Ça y est, c'est le grand jour ! C'est la première sortie des académiciens depuis leur arrivée au château. Et elle n'est pas des moindres, les jeunes élèves sont conviés dans un cinéma mythique de Paris, pour l'avant-première d'un film. Les élèves sont en forme et ne manquent pas d'humour ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.