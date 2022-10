Star Academy 2022 - [Spoiler] - Excédé, Julien quitte le cours de chant !

C’est le lendemain du prime et pas de pause pour les académiciens, Adeline Toniutti les attend pour un cours de chant volontaire, le but : leur faire ouvrir leurs voix, et leurs pharynx, et oui, c’est assez technique. Les différents exercices demandent de la concentration, mais c’est aussi très divertissant. Visiblement, le côté clown de Julien ressort un peu trop au goût d’Adeline qui lui fait une réflexion, et Julien sur les nerfs prend la porte. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.