Star Academy 2022 - [Spoiler] - COMMUNICATIF ! Carla et Léa partent en fou rire

On se retrouve en répétition avec Marlène Schaff, les académiciens apprennent à interpréter "Someone You Loved" le célèbre titre de Lewis Capaldi. Alors que Tiana donne tout mais réalise un petit loupé, c'est alors que Carla et Léa partent en fou rire nerveux, à tel point qu'elles sont envoyées dans la cuisine pour se calmer... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.