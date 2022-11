Star Academy 2022 - [Spoiler] - #FouRire : "niaise", Mais c'est qui "niaise" ?

Les académiciens sont plein d'humour et ne finissent pas de nous faire rire. Mais par moment, c'est malgré eux. Comme dans cet extrait où Énola nous débriefe la conversation qu'elle a eue avec les filles hier soir. Stan et Chris sont morts de rire. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.