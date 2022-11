Star Academy 2022 - [Spoiler] - "J'étais tellement énervée", découvrez pourquoi Léa était dans tous ses états...

Léa a interprété "Hot Stuff" de Donna Summer sur le dernier prime. Elle est "choquée" de sa prestation et a bluffé tout le monde ! Le directeur Michael Goldman et Laure Balon trouvent que la jeune chanteuse a beaucoup évolué depuis le début de l'aventure. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.