Star Academy 2022 - [Spoiler] - Kev Adams, sa plus grosse honte ever, la voilà !

Après Matt Pokora, Michaël Gregorio, Slimane, etc... La Star Ac reçoit Kev Adams pour une masterclass ! Chaque artiste commet ses erreurs de parcours et Kev Adams vient en raconter une qui pour lui était une des plus grosses hontes de sa carrière ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.