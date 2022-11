Star Academy 2022 - [Spoiler] - Frissons garantis ! Anisha interprète The Show Must Go On

Anisha nous offre souvent des moments figés dans le temps avec son piano. Cette fois-ci, elle répète "The Show Must Go On" de Queen ! La jeune chanteuse a besoin de moment comme ça pour se ressourcer et faire le plein d'énergie. Elle nous donne des frissons ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.