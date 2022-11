Star Academy 2022 - [Spoiler] - Garou et Céline Dion à la Star Ac ??

En savoir plus sur Garou

C'est l'heure des prises de tonalité pour Chris et Enola, et pour le coup elles se passent plutôt bien ! Le duo mythique de Céline Dion et Garou est repris par nos deux académiciens avec Marlène Schaff en tant que coach, et pour le moment elle ne leur fait aucun reproche, on tiendrait peut-être notre futur duo ? Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.