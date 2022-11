Star Academy 2022 - [Spoiler] - GROSSE ANNONCE ! Le thème des évaluations dévoilé...

Le directeur est venu annoncer le thème des évaluations de la semaine. SURPRISE ! Les élèves devront former des duos pour les évaluations et pour le prime de samedi. Une annonce qui trouble fortement les élèves surtout qu'un duo sera éliminé à la fin de la semaine... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.