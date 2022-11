Star Academy 2022 - [Spoiler] - Hilarant ! Carla et Stan nous font mourir de rire

Le professeur Pierre de Brauer a fait naître chez certains de nos académiciens une vraie passion pour le théâtre. Notamment chez Carla et Stan qui ne s'arrêtent plus d'improviser et de nous faire rire. C'est peut-être le début d'une grande carrière pour eux ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.