Star Academy 2022 - [Spoiler] - Ibrahim Maalouf donne les clés d'une parfaite harmonie

Les académiciens ont eu visite exceptionnelle au château aujourd'hui : Ibrahim Maalouf est venu leur offrir une masterclass ! Le trompettiste et compositeur en a profité pour faire travailler la cohésion et l'harmonie des demi-finalistes. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.