Lara Fabian est venue coacher nos élèves. Anisha chante "Hallelujah", une chanson pleine de sens et qui mérite de travailler l'interprétation et le phrasé. Retrouvez en intégralité les conseils que Lara fabian donne à Anisha. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.