Star Academy 2022 - [Spoiler] - Léa s'effondre en salle de répétitions

Léa est la deuxième à se présenter aux évaluations et elle rentre dans la salle en s'effondrant. La prestation de Louis l'a complétement bouleversée. Entre le stress du passage et le trop-plein d'émotion, elle est incapable de chanter immédiatement... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.