Star Academy 2022 - [Spoiler] - "Je crois que mes orteils sont morts" Louis s'inquiète

Après avoir été malade, la semaine, dernière à deux doigts de perdre sa voix, Louis est maintenant en pleine forme, et le lendemain de son super tableau au prime sur "Born this way" et sa chorégraphie en talons ! Louis finit avec des étoiles plein les yeux, mais des fourmis plein les pieds... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.