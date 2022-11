Star Academy 2022 - [Spoiler] - "Je t'aime de tout mon coeur", Enola et Louis se déclarent leur amitié

Les deux amis sont inséparables depuis le début de l'aventure. En duo cette semaine, Enola et Louis devront affronter les évaluations ensemble. Ils en profitent pour se déclarer leur amitié et nous offrent un moment très touchant. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.