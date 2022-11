Star Academy 2022 - [Spoiler] - SEQUENCE LONGUE ! « Je vais tout casser »... Léa découvre sa chanson écrite par Vitaa !

Une belle rencontre musicale entre Vitaa et Léa ! Pour les évaluations de la semaine, Vitaa a écrit une chanson qui correspond parfaitement à la personnalité et la voix de l'académicienne : "Plus Fort". Cette dernière est comblée de bonheur ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.