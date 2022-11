Star Academy 2022 - [Spoiler] - Julien doit avoir sa langue "plus tonique"

Julien interprétera "Le temps" avec Tayc et Adeline Toniutti le fait répéter. La professeur de chant lui donne tous les conseils dont il a besoin pour faire une super prestation. Il doit travailler sa diction et avoir sa langue "plus tonique". Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.