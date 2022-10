Star Academy 2022 - [Spoiler] - Julien en excès de colère après avoir raté ses évaluations...

Julien était nominé la semaine dernière et grâce au public, il a été sauvé face à ses camarades, et il entame cette nouvelle semaine avec beaucoup de motivation, et il en faut pour les évaluations ! Il arrive avec un grand sourire, mais un mélange de difficulté et de stress le font rater ses évaluations autant en chant qu'en danse... Et là, c'est le drame, Julien s'énerve contre lui-même "Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?", heureusement, il peut compter sur Enola et Louis pour venir le calmer et le soutenir. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.