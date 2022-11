Star Academy 2022 - [Spoiler] - Julien sous le choc du vote du public !

De retour au château, Julien ne réalise pas qu'il a été sauvé une deuxième fois par le public. Il est dans un mélange d'excitation et d'étonnement ! Et on le comprend, chaque prime est une épreuve, et il faut tout donner, Julien avec sa reprise de "Parce qu'on vient de loin" est tombé à pic avec son histoire et son parcours, voyons s'il va être encore plus motivé pour cette nouvelle semaine ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.