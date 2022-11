Star Academy 2022 - [Spoiler] - Kendji chante sous les yeux ébahis des académiciens !

Kendji fait aux académiciens une apparition surprise, après les masterclass de Bilal Hassani, Matt Pokora et Michaël Grégorio, et Kendji vient finir cette semaine en beauté, à l'aide de sa guitare, il vient chanter "Évidemment", Tiana est en admiration face à lui, la preuve en image ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.