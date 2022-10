Star Academy 2022 - [Spoiler] - Kermesse ou pas kermesse alors ?

Nous voilà la veille des évaluations les élèves sont en pleine répétition et très concent.... Et bien visiblement pas pour tous, Enola, Louis, Ahcène et Julien ont trouvé une caisse de déguisement dans la salle de théâtre pour leur plus grand bonheur ! Et c'est parti chacun trouve son plus bel accoutrement et ils partent surprendre leurs camarades dans le château ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.