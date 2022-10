Star Academy 2022 - [Spoiler] - La chorégraphie imposée par Yanis Marshall

Cette semaine pour les évaluations, Yanis Marshall augmente le niveau, c'est chorégraphie imposée pour tous ! Et honnêtement, ce n'est pas l'enchaînement le plus simple que vous verrez (n'essayez pas ça chez vous !). Les élèves vont devoir s'entraîner toute la soirée pour mémoriser chaque pas de cette danse, et on leur souhaite bon courage ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.