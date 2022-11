Star Academy 2022 - [Spoiler] - La confession de Carla à Stan sur son aventure

L'annonce des nominés arrive à grands pas, les académiciens commencent à se questionner et à se remettre en question. Dans cet extrait, nous retrouvons Carla et Stan en train de faire le point, sur leurs parcours et sur tout ce qu'ils ont déjà vécu. Ils prennent du recul et se rendent compte de la chance qu'ils ont d'être là. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.