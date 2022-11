Star Academy 2022 - [Spoiler] - La dernière entrée des répétitrices en folie !

On y est, c'est la dernière journée des répétitrices au château, et donc la dernière fois qu'elles franchissent ces portes, et elles en sont déjà nostalgiques ! Cette aventure sonne comme une fin de colonie de vacances, et les élèves tout aussi bien que les répétitrices sont tristes de voir la fin ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.