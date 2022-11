Star Academy 2022 - [Spoiler] - Michaël Gregorio, ce moment de solitude pendant le concert de Céline Dion

Même les plus grands stressent et peuvent être déstabilisés sur un plateau ! Michaël Gregorio est venu pour donner des conseils aux académiciens pour se sentir mieux sur scène et ne pas se laisser submerger par l'angoisse et le public ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.